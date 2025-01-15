الملاط: يجب التساوي بين النساء والرجال لتكون الحكومة ديموقراطية

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أعلن البروفسور شبلي ملاط في بيان "ضرورة اطلالة حكومة العهد الجديد بحلة ديموقراطية تعيد لبنان قبلة للشرق من بين الامم، يكون اهم قوامها الديموقراطي التساوي بين الرجال والنساء".وقال: "ان هذا التساوي ليس ترفا سياسيا، انما ضرورة للديموقراطية بما تمثل الحكومة مجتمعها في المكونات المغبونة تاريخيا فيه"، لافتا الى ان "فلسفة ميشال شيحا التي بني الدستور عليها لا تفهم في مداها الديموقراطي الكامل سوى في مثل هذا الإطار الحكومي الممثل للمجموعات التي هي ، مثل الرجال والنساء، محكومة بميزات طبيعية لا يمكن لها أن تعدلها".واشار الى ان "انتباه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لهذه الضرورة، تساعد ايضا البلاد على تخفيف وطاة الطائفية باعطاء النساء محلهن الصحيح الى جانب المتطلبات الطائفية التي تحكم توزيع الوزارات"،.وختم مذكرا ان " لبنان كان سباقا في إعطاء النساء حقهن بالتصويت في عهد الرئيس كميل شمعون، سنوات قبل إعطاء سويسرا هذا الحق البديهي لمواطناتها".