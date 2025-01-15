المكاري كرم أحمد العشي من مجموعة صانعي مجد "تلفزيون لبنان"

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كرم وزير الإعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، المخرج والمنتج التلفزيوني والسينمائي أحمد العشي ترافقه عقيلته الإعلامية سعاد قاروط، ضمن تكريمه مجموعة جديدة من النجوم الذين صنعوا مجد "تلفزيون لبنان".وأعرب العشي عن سعادته بهذه "المبادرة الجميلة من وزير الإعلام تجاه أشخاص أسسوا تلفزيون لبنان ونجحوا في أعمالهم، وهو تكريم يعطيهم دفعا ونشوة على الرغم من تقدمهم في العمر وبلوغهم سن التقاعد".وكشف العشي أنه أبلغ المكاري "أن أحد المكرمين قال له: شعرت بأن الشباب عاد إلي بعد التكريم".من جهته، شكر الوزير المكاري كل وسائل الاعلام التي سلطت الضوء على برنامج "ألبوم الأصالة" الذي يعرض على "تلفزيون لبنان"، خصوصا رئيسة تحرير مجلة "برستيج" مارسيل نديم للتكريم الذي أقامته على شرف هذا البرنامج بعد 30 حلقة من عرضه.