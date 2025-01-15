عدوان: مطلبنا الأساسي أنّ تكون خطة الحكومة خطاب القسم

قال النائب جورج عدوان "نُريد أن نبدأ بالجمهورية الثالثة التي تحترم قواعد الدستور والقانون وألا تكون مشابهة للجمهوريات السابقة".
وأضاف عدوان بعد لقاء تكتل "الجمهورية القوية" مع رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام في مجلس النواب: "مطلبنا الأساسي قبل الأحجام والحصص أنّ تكون خطة الحكومة خطاب القسم، ولا نُريد أنّ نعود إلى أيّ معادلات سابقة منها "جيش وشعب ومقاومة".
وتابع: "لتكون هذه الحكومة فاعلة علينا التخلص من حكومات الوفاق الوطني، ويجب أنّ تعكس هذه الحكومة التمثيل الصحيح للبنانيين".
وتوجّه عدوان لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال: "أتمنى عليه الفصل بين رئاسة المجلس وتمثيله لـ"الثنائيّ الشيعيّ".
وقال: "نُريد محاربة الفساد وأن يصدر القرار الظني في قضية انفجار المرفأ في الأشهر القليلة المقبلة ولن نقبل بأي خطّة تؤدي إلى شطب أموال المودعين ونريد أن يبدأ التفاوض من جديد مع صندوق النقد".
واعتبر عدوان أنّ "حزب الله" لديه التمثيل الأكبر وليس كلّ التمثيل وأُفضّل أن يُمثَّل في الحكومة، إنّما إذا أراد غير ذلك فلا تنزع الشيعيّة عن أيّ شيعي في الحكومة تمامًا كما فعلت "القوات" سابقًا".