عدوان: مطلبنا الأساسي أنّ تكون خطة الحكومة خطاب القسم

قال النائب جورج عدوان "نُريد أن نبدأ بالجمهورية الثالثة التي تحترم قواعد الدستور والقانون وألا تكون مشابهة للجمهوريات السابقة".

وأضاف عدوان بعد لقاء تكتل "الجمهورية القوية" مع رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام في مجلس النواب: "مطلبنا الأساسي قبل الأحجام والحصص أنّ تكون خطة الحكومة خطاب القسم، ولا نُريد أنّ نعود إلى أيّ معادلات سابقة منها "جيش وشعب ومقاومة".

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وتابع: "لتكون هذه الحكومة فاعلة علينا التخلص من حكومات الوفاق الوطني، ويجب أنّ تعكس هذه الحكومة التمثيل الصحيح للبنانيين".

وتوجّه عدوان لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال: "أتمنى عليه الفصل بين رئاسة المجلس وتمثيله لـ"الثنائيّ الشيعيّ".