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لبنان

فرنجية: سنقوم بكل ما بوسعنا لإنجاح العهد والحكومة

Lebanon 24
15-01-2025 | 06:17
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قال النائب طوني فرنجيّة: "نحن وللمرة الأولى أمام موجة تفاؤلية في البلد، وعلينا أن نستفيد من هذه الفرصة وسنقوم بكل ما بوسعنا لإنجاح العهد والحكومة".
 
 
وأضاف فرنجيّة باسم "التكتل الوطني المستقل" بعد انتهاء اللقاء مع الرئيس المكلف نواف سلام: "تمنّينا على نواف سلام تشكيل حكومة كفاءات تكون على قدر تطلّعات المرحلة ونقف إلى جانب هذا العهد والحكومة".
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