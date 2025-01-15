فرنجية: سنقوم بكل ما بوسعنا لإنجاح العهد والحكومة

وأضاف فرنجيّة باسم "التكتل الوطني المستقل" بعد انتهاء اللقاء مع الرئيس المكلف نواف سلام: "تمنّينا على نواف سلام تشكيل حكومة كفاءات تكون على قدر تطلّعات المرحلة ونقف إلى جانب هذا العهد والحكومة".

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قال النائب طوني فرنجيّة: "نحن وللمرة الأولى أمام موجة تفاؤلية في البلد، وعلينا أن نستفيد من هذه الفرصة وسنقوم بكل ما بوسعنا لإنجاح العهد والحكومة".