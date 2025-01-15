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لبنان

في جنوب لبنان... تقدّم أكثر من 20 آلية إسرائيليّة

Lebanon 24
15-01-2025 | 07:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ 25 آلية إسرائيلية تقدّمت من مستوطنة المطلة باتّجاه كفركلا، قبل أن تتوقف عند بلدة تل النحاس.
 
 
 
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