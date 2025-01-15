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لبنان

بوحبيب التقى ماغرو وسفير بيلاروسيا والممثلة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان

Lebanon 24
15-01-2025 | 07:01
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو وجرى عرضٌ لمستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان، ولاستحقاق تشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد إنجاز الانتخابات الرئاسية.
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كما التقى الوزير بو حبيب سفير بيلاروسيا غير المقيم في لبنان يوري سلوكا يرافقه القنصل الفخري لبيلاورسيا في لبنان ايلي سركيس، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.
وفي إطار لقاءاته أيضا، استقبل الوزير بو حبيب الممثلة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أنانديتا فيليبوسي، في زيارة تعارف بروتوكولية لمناسبة تسلمها منصبها، وتمنى لها النجاح في مهمتها، وتعزيز التعاون بين لبنان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
 
 
 
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