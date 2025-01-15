فياض وصل الى معمل الزهراني

وصل وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى معمل الزهراني، يرافقه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك والوفد المرافق.



وكان في استقبالهم مدير المعمل أحمد عباس والمعنيين، وذلك لحضور الاحتفال التكريمي لعمال المعمل على عطاءاتهم ، بخاصة أثناء الحرب الاسرائيلية على لبنان.

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