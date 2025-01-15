بالصور... هذا ما شهدته محلات صرافة اليوم

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ قوى الأمن داهمت محلات الصرافة غير الشرعية في طرابلس.

كما قامت قوى الأمن بحجز عدد من البسطات في ساحة النجمة، وذلك بعد توجيه إنذارات متكررة لأصحابها.

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