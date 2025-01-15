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لبنان

بالصور... هذا ما شهدته محلات صرافة اليوم

Lebanon 24
15-01-2025 | 08:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ قوى الأمن داهمت محلات الصرافة غير الشرعية في طرابلس.
 
 
كما قامت قوى الأمن بحجز عدد من البسطات في ساحة النجمة، وذلك بعد توجيه إنذارات متكررة لأصحابها.
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