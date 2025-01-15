شقّير استقبل وفد جمعية الفرانشايز: لمواكبة التطورات الإيجابية

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استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير وفداً من الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) برئاسة رئيسها يحيى قصعة اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وجرى التداول في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، كما جرى البحث في الأوضاع الإقتصادية ونشاط قطاع الفرانشياز.وضم الوفد بالإضافة الى قصعة، أعضاء مجلس الادارة أنطوني معلوف، كريم مكناس، ندى عاد، ضومط زغيب، مالك بركات وداني بطرس.بداية رحب شقير بوفد جمعية الفرانشايز، مؤكداً أمامهم "أهمية هذا القطاع الكبيرة في الإقتصاد الوطني ودوره الريادي في رفع إسم لبنان عالياً في الداخل والخارج".وأكد " وقوفه الدائم الى جانب الجمعية ومشاريعها الى تخدم تطوير القطاع وتوسعه داخلياً وخارجياً ونشر ثقافة الفرانشايز في لبنان".وشدد شقير على "ضرورة ان تواكب القطاعات الإقتصادية ومنها قطاع الفرانشايز التطورات الإيجابية الحاصلة في هذه المرحلة التي نأمل ان تحقق تطلعات اللبنانيين على محتلف المستويات".من جهته، شكر قصعة شقير على إستقباله وأطلعه على تطورات قطاع الفرانشايز في لبنان وعلى المستويين العربي والدولي، منوهاً "بالنجاحات التي حققها القطاع على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة وغير الملائمة".ولفت قصعة الى ان انتشار مؤسسات الفرانشايز اللبنانية في الخارج ساعد الى حد كبير في صمود المؤسسات الأم العاملة في القطاع في لبنان وتمكينها من الحفاظ على العاملين فيها.كما عرض قصعة النشاطات التي ستنفذها الجمعية في المرحلة المقبلة والتي من شأنها تحقيق قفزة نوعية في القطاع.وعَبَّرَ الطرفان عن" إرتياحهما للخطوات الدستورية التي تمت على مستوى إنتخاب الرئيس العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية واختيار الرئيس نواف سلام لتشكيل الحكومة"، آملين ان "يتم تشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية جامعة تستجيب لتطلعات اللبنانيين ومصلحة لبنان العليا".كما تم الإتفاق على استمرار التواصل، وكذلك على التعاون المشترك في المشاريع التي ستنفذها جمعية الفرانشايز مستقبلاً.