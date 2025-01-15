جولات لمراقبي الاقتصاد جنوباً في محطات الوقود... ومحضر ضبط بحق سوبر ماركت

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جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب في محطات المحروقات ضمن محور العاقبية الصرفند والسكسكية وعدلون بلغ عددها 14 محطة محروقات, وتم التثبت من الالتزام بالاسعار الرسمية ووجود الاختام الرسمية على العدادات وتم التحقق من صحة الكيل واعطاء 8 مذكرات تصليح بموجبها .كما تم تنفيذ جولة في منطقة الحوش قضاء صور وتنظيم محضر ضبط باحدى السوبرماركت بسبب عرقلة عمل المراقبة .