إنتهاء اليوم الأوّل من الإستشارات النيابيّة غير المُلزمة.. إليكم ما قاله النواب في الجولة الثانية

أنهى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام اليوم الأوّل من الإستشارات النيابيّة غير المُلزمة.

وكان سلام التقى نواب كتلة "الكتائب" في الجولة الثانيّة من الإستشارات النيابيّة اليوم.

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الكتائب

وقال رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل "نتمنى أنّ تكون الحكومة المقبلة حكومة الكفاءات".





وأضاف الجميّل أنّ "ما يهمنا هو تسهيل مهمّة رئيس الجمهوريّة وتسهيل تشكيل الحكومة".





وتابع: "شكل الحكومة نتركه للرئيس عون والرئيس المكلّف نواف سلام".





وأوضح الجميّل أنّه "عندما نتكلم عن الشراكة، يجب التحدّث عن المُساواة".

نواب الارمن

وقال النائب هاغوب بقرادونيان "نحن أمام مرحلة من التفاؤل بعودة الدولة والمؤسسات وإجراء الإصلاحات التي يتطلع إليها اللبنانيون".





ودعا بقرادونيان "إلى تشكيل حكومة جامعة مع التأكيد على ضرورة مراعاة الدستور والطائف والتمثيل الصحيح".





وأضاف: "لدينا كلّ الإستعداد للمشاركة في الحكومة، ونحن كتلة ولكن هناك تمثيل طائفي ودولة الرئيس يعرف الدستور أكثر من الجميع والطائفة الأرمنية ستمثّل في الحكومة".



وتابع بقرادونيان: "لا نزال في تكتل "لبنان القوي".

التوافق الوطني

دعا النائب عدنان طرابلسي إلى "الإسراع من دون تسرّع في تشكيل حكومة جامعة". وقال طرابلسي: "أكدنا لدولة الرئيس أنّ إتّفاق الطائف هو الوسيلة لتذليل كلّ العقبات التي قد تُعرقل مسار الحياة السياسية في البلاد". من جانبه، دعا النائب فيصل كرامي إلى "عدم عزل أيّ أحد أو كسر أيّ أحد"، وقال: "لا يحمينا غير خيمة الدولة اللبنانية والدستور". وتابع: "نحن مع حكومة سياسيّة قد تكون مُطعّمة، ومن حقّنا كتكتل يضمّ 5 نواب أنّ نُمثّل بحقيبة وأنّ نكون مشاركين في السلطة التنفيذية".

تجدد

قال النائب ميشال معوّض إنّ "الحكومة يجب أنّ تكون مبنية على أسس وثوابت ومهمتها إيقاف الحرب والإحتلال والدمار وتطبيق وقف إطلاق النار وحصر السلاح بيد الدولة وضبط الحدود والقيام بالإصلاحات".





وأضاف معوّض: "نتمنى أنّ تضمّ الحكومة أكبر عدد من الكتل السياسيّة".





وأكّد أنّ "وجود الثنائي حزب الله وأمل في المعارضة لا يُمكن أنّ يعني إقصاء الطائفة الشيعيّة".