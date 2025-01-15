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لبنان

الجيش: توقيف 3 أشخاص في منطقتَي بئر حسن وحي الشراونة

Lebanon 24
15-01-2025 | 08:55
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 15/ 1/ 2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بئر حسن – الضاحية الجنوبية المواطن (م.خ.) لإطلاقه النار من مسدس حربي، ما أدى إلى مقتل السوري (م.م.). ودهمت دورية أخرى منزل السوري (س.م.) وأوقفته لإخفائه السلاح المستخدم في الجريمة.
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كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزل المواطن (م.ن.) في حي الشراونة – بعلبك وأوقفته لحيازته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
كذلك دهمت وحدة أخرى في منطقة رأس السرج – عرسال منازل مطلوبين وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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