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لبنان

رئيس الجمهورية استقبل وزير خارجية الدانمارك

Lebanon 24
15-01-2025 | 09:12
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير خارجية الدانمارك Mr. Lars  Lokke Rasmussen.
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