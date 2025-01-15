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لبنان

كرامي: من حقّنا كتكتل أنّ نُمثّل بحقيبة

Lebanon 24
15-01-2025 | 09:45
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دعا النائب عدنان طرابلسي باسم كتلة "التوافق الوطني" إلى الإسراع من دون تسرّع في تشكيل حكومة جامعة.
 
 
وقال طرابلسي بعد لقاء الرئيس المكلف نواف سلام: "أكدنا لدولة الرئيس أنّ إتّفاق الطائف هو الوسيلة لتذليل كلّ العقبات التي قد تُعرقل مسار الحياة السياسية في البلاد".
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من جانبه، دعا النائب فيصل كرامي إلى "عدم عزل أيّ أحد أو كسر أيّ أحد"، وقال: "لا يحمينا غير خيمة الدولة اللبنانية والدستور".
 
 
وتابع: "نحن مع حكومة سياسيّة قد تكون مُطعّمة، ومن حقّنا كتكتل يضمّ 5 نواب أنّ نُمثّل بحقيبة وأنّ نكون مشاركين في السلطة التنفيذية".
 
 
 
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