كرامي: من حقّنا كتكتل أنّ نُمثّل بحقيبة

دعا النائب عدنان طرابلسي باسم كتلة "التوافق الوطني" إلى الإسراع من دون تسرّع في تشكيل حكومة جامعة.



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وقال طرابلسي بعد لقاء الرئيس المكلف نواف سلام: "أكدنا لدولة الرئيس أنّ إتّفاق الطائف هو الوسيلة لتذليل كلّ العقبات التي قد تُعرقل مسار الحياة السياسية في البلاد".

من جانبه، دعا النائب فيصل كرامي إلى "عدم عزل أيّ أحد أو كسر أيّ أحد"، وقال: "لا يحمينا غير خيمة الدولة اللبنانية والدستور".

وتابع: "نحن مع حكومة سياسيّة قد تكون مُطعّمة، ومن حقّنا كتكتل يضمّ 5 نواب أنّ نُمثّل بحقيبة وأنّ نكون مشاركين في السلطة التنفيذية".