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لبنان

معوّض: نتمنى أنّ تضمّ الحكومة أكبر عدد من الكتل السياسيّة

Lebanon 24
15-01-2025 | 10:10
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قال النائب ميشال معوّض إنّ "الحكومة يجب أنّ تكون مبنية على أسس وثوابت ومهمتها إيقاف الحرب والإحتلال والدمار وتطبيق وقف إطلاق النار وحصر السلاح بيد الدولة وضبط الحدود والقيام بالإصلاحات".
 
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وأضاف معوّض بعد لقاء كتلة "تجدد" بالرئيس المكلف نواف سلام في مجلس النواب: "نتمنى أنّ تضمّ الحكومة أكبر عدد من الكتل السياسيّة".
 
 
وأكّد أنّ "وجود الثنائي حزب الله وأمل في المعارضة لا يُمكن أنّ يعني إقصاء الطائفة الشيعيّة".
 
 
 
 
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