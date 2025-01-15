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لبنان
معوّض: نتمنى أنّ تضمّ الحكومة أكبر عدد من الكتل السياسيّة
Lebanon 24
15-01-2025
|
10:10
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قال النائب ميشال معوّض إنّ "الحكومة يجب أنّ تكون مبنية على أسس وثوابت ومهمتها إيقاف الحرب والإحتلال والدمار وتطبيق وقف إطلاق النار وحصر السلاح بيد الدولة وضبط الحدود والقيام بالإصلاحات".
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وأضاف معوّض بعد لقاء كتلة "تجدد" بالرئيس المكلف نواف سلام في مجلس النواب: "نتمنى أنّ تضمّ الحكومة أكبر عدد من الكتل السياسيّة".
وأكّد أنّ "وجود الثنائي حزب الله وأمل في المعارضة لا يُمكن أنّ يعني إقصاء الطائفة الشيعيّة".
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