معوّض: نتمنى أنّ تضمّ الحكومة أكبر عدد من الكتل السياسيّة

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وأضاف معوّض بعد لقاء كتلة "تجدد" بالرئيس المكلف نواف سلام في مجلس النواب: "نتمنى أنّ تضمّ الحكومة أكبر عدد من الكتل السياسيّة".

وأكّد أنّ "وجود الثنائي حزب الله وأمل في المعارضة لا يُمكن أنّ يعني إقصاء الطائفة الشيعيّة".

قال النائب ميشال معوّض إنّ "الحكومة يجب أنّ تكون مبنية على أسس وثوابت ومهمتها إيقاف الحرب والإحتلال والدمار وتطبيق وقف إطلاق النار وحصر السلاح بيد الدولة وضبط الحدود والقيام بالإصلاحات".