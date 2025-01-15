بالصور.. هذا ما شهدته "نقاط للجيش" في الجنوب

زار رئيس لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، يرافقه الجنرال الفرنسي غيوم بونشان، عدداً من نقاط التفتيش التابعة للجيش اللبناني ضمن القطاع الغربي من جنوب لبنان.

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وقال بيان صادر عن اللجنة عن اللواء الخامس في الجيش تولى السيطرة الكاملة على هذه المنطقة الأسبوع الماضي فور انسحاب القوات الإسرائيلية، موضحاً أن جنود اللواء يعملون على جعل الطرق والقرى آمنة لتمكين السكان من العودة إلى ديارهم.

وأوضح البيان أن الجنرال جيفرز والجنرال بونشان زارا 7 نقاط تفتيش للجيش حيث قام الضباط من اللجنة بمعاينة الجنود اللبنانيين وهم يعملون على مراقبة الطرق لتوفير الأمن ومنع تحرك الجماعات المسلحة غير المصرح لها وفقًا لاتفاقية وقف الأعمال العدائية الموقعة في 26 تشرين الثاني، 2024.

وعلّق الجنرال جيفرز قائلاً: "إن نقاط التفتيش والدوريات التابعة للجيش اللبناني تعمل بشكل فعال في جميع أنحاء القطاع الغربي لجنوب لبنان، والجنود ملتزمون بمهمتهم باعتبارهم الضامنين الوحيدين لأمن لبنان، وقد خلق وجودهم شعوراً بالأمان والاستقرار، وهذا سيكون أمرًا مهمًا بالنسبة للمدنيين الذين سيستأنفون قريباً أنشطتهم الطبيعية في المنطقة".

وتابع: "إننا على مسار إيجابي للغاية لمواصلة انسحاب الجيش الإسرائيلي كما جرى التخطيط له، والجيش اللبناني يوفر للبنان الأمن والاستقرار".