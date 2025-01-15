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لبنان
ميقاتي يستقبل وزير خارجية إسبانيا بدارته في بيروت
Lebanon 24
15-01-2025
|
12:05
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يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل الفاريس بدارته في العاصمة بيروت.
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نجيب ميقاتي
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