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لبنان

ميقاتي يستقبل وزير خارجية إسبانيا بدارته في بيروت

Lebanon 24
15-01-2025 | 12:05
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يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل الفاريس بدارته في العاصمة بيروت.
 
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