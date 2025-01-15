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لبنان

مساعدة مالية بـ25 ألف يورو لـ"الصليب الأحمر".. من قدّمها؟

Lebanon 24
15-01-2025 | 12:06
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أعلنت سفارة لبنان في السنغال في بيان، أن "الجالية اللبنانية في السنغال قدمت، بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في دكار، هبة مالية قدرها 25000 يورو لصالح الصليب الأحمر اللبناني".
 
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وشكر سفير لبنان في السنغال سامي حداد ل"الجالية وقوفها المستمر إلى جانب بلدها الأم والشعب اللبناني"، منوها بـ"جهود الصليب الأحمر وتضحياته، وخصوصا أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان".

من جهة ثانية، نوه بـ"المساعدات العينية التي قدمتها الجالية إلى مساعدة المتضررين من الفيضانات التي طالت بعض المناطق السنغالية الشمالية والمقدرة بحوالى 500 طن من المواد المختلفة".
 
وتم تقديم المساعدات خلال حفل رسمي حضره وزير الداخلية ومسؤولون سنغاليون كبار.

لبنان

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