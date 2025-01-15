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لبنان

ميقاتي استقبل وزيري خارجية إسبانيا والدنمارك.. وهذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
15-01-2025 | 12:44
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية اسبانيا والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان واسبانيا والوضع الراهن في المنطقة.
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وفي خلال الاجتماع  نوّه الوزير الاسباني بادارة الرئيس ميقاتي شؤون البلاد طوال الفترة  السابقة الصعبة، ومواجهته للتحديات العديدة التي تعرض لها لبنان، بما فيها الحرب الأخيرة. 
 
كذلك، هنأ لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية واعادة اطلاق العجلة الدستورية في البلاد.
 
كذلك اطلع رئيس الحكومة على المساعدات الاضافية التي ستقدمها  اسبانيا للجيش ودعمها الدائم في المحافل الدولية لوجود قوات اليونيفيل في الجنوب.
 
 
 
وزير خارجية الدانمارك
 
وكان رئيس الحكومة استقبل وزير خارجية الدانمارك لارس لوك روثمان بعد الظهر  في السرايا بحضور سفير الدانمارك كريستوفر فيفيك والوفد المرافق.
 
وتم البحث في العلاقات بين البلدين والملفات المشتركة، لا سيما الدعم اللوجستي الذي تقدمه الدانمارك للجيش.
 
وقد هنأ الوزير الدانماركي على انجاز وقف اطلاق النار  وهنأ لبنان على انتخاب رئيس الجمهورية. وتمنى تشكيل حكومة جديدة قريبا.
 
 
 
 
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