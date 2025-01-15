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لبنان

هذا ما يجري بين برّي ونواف سلام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-01-2025 | 12:50
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قالت مصادر "الثنائي الشيعي" لـ"لبنان24" إنّ "التواصل بين رئيس مجلس النواب بري والرئيس المكلف نواف سلام لم يتوقف"، مشيرة إلى أنَّ "الحديث عن قطيعة مُبالغ به".
 
وأوضحت المصادر أنَّ "هناك إتصالات على مستويات عديدة مع الثنائي لحلحلة موضوع الحكومة وهناك أطراف فاعلة دخلت على الخط والأمور جيدة".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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