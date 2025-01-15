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لبنان

اسمان مطروحان لوزارة المالية.. من هما؟

Lebanon 24
15-01-2025 | 13:08
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كشفت معلومات الـ "MTV"، مساء اليوم الأربعاء، عن "التداول بإسمَي حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري والنائب ياسين جابر لتولّي حقيبة المالية". 
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15/01/2025 22:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24

حاكم مصرف لبنان بالإنابة

وسيم منصوري

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