Advertisement

لبنان

إحتفالاً بـ"هدنة غزة".. إطلاق نار في مخيمات لبنان

Lebanon 24
15-01-2025 | 13:48
A-
A+
Doc-P-1306656-638725710694308771.jpg
Doc-P-1306656-638725710694308771.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت مخيمات مدينة صور - جنوب لبنان إطلاق نارٍ كثيف بعيد الإعلان عن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
 
كذلك، أقدم شبان في مخيم شاتيلا على إطلاق النار ابتهاجاً بانتهاء الحرب في غزة.
Advertisement
 
وفي عكار، صدحت المساجد بالتكبير ابتهاجاً بما شهدته غزة.
 
 
 

مواضيع ذات صلة
كم تكبدت إسرائيل من الحربين في غزة ولبنان؟
lebanon 24
15/01/2025 22:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته إلى الضفة الغربية: لن نسمح للمنطقة بأن تتحول إلى غزة أو جنوب لبنان
lebanon 24
15/01/2025 22:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عن لبنان وسوريا وغزة.. ماذا قالت صُحف عالميّة؟
lebanon 24
15/01/2025 22:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الحدود مع لبنان وغزة والأردن... إسرائيل تُواجه تحديات بميزانيات ضخمة جدّاً
lebanon 24
15/01/2025 22:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

غزة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2025-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:27 | 2025-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:52 | 2025-01-15
15:16 | 2025-01-15
15:10 | 2025-01-15
14:38 | 2025-01-15
14:10 | 2025-01-15
13:57 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24