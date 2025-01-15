شهدت مخيمات مدينة صور - جنوب لبنان إطلاق نارٍ كثيف بعيد الإعلان عن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

كذلك، أقدم شبان في مخيم شاتيلا على إطلاق النار ابتهاجاً بانتهاء الحرب في غزة.

Advertisement

وفي عكار، صدحت المساجد بالتكبير ابتهاجاً بما شهدته غزة.