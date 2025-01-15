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لبنان

سعد التقى وفدا مشتركًا من حزب الله وحركة أمل

Lebanon 24
15-01-2025 | 15:16
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إستقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد وفدا مشتركًا من "حزب الله" و"حركة أمل"، في حضور عدد من قيادة التنظيم، في مكتبه في صيدا. 
ووجّه الوفد رسالة شكر إلى الأمين العام  للتنظيم، وإلى مؤسسة معروف سعد، على "جهودهم التي بذلت خلال العدوان الصهيوني على لبنان من أجل تأمين أهلنا النازحين ومواكبة عودتهم إلى بلداتهم". (الوكالة الوطنية)
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