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لبنان

من وسط بيروت.. صور رفيق الحريري تُرفع عالياً

Lebanon 24
15-01-2025 | 13:56
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نزل الزميل المصور حُسام شبارو مجموعة صورٍ في العاصمة بيروت، حيث جرى تعليق لافتات وصور للرئيس الشهيد رفيق الحريري.
 
 
وأشار شبارو إلى أن تعليق الصور يأتي تحضيراً لإحياء ذكرى اغتيال الحريري يوم 14 شباط المُقبل.
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رفيق الحريري

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