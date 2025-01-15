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لبنان
أحمد الحريري: تاريخ نواف سلام مشرف
Lebanon 24
15-01-2025
|
16:15
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رأى الأمين العام لـ "تيار المستقبل" أحمد الحريري، أن "ليس في مسيرة الرئيس المكلف نواف_سلام الوطنية والعربية ما يجب أن يثير حفيظة البعض، بل على العكس، يجب أن يطمئنوا إلى من كان مقاوماً حقيقياً على أرض بيروت والجنوب في وجه العدو الاسرائيلي، وسفيراً شجاعاً في الدفاع عن الحق اللبناني والقضية الفلسطينية في محافل الأمم المتحدة، وقاضياً بالحق على رأس محكمة العدل الدولية التي أصدرت بإشرافه حكماً تاريخياً بإدانة نتنياهو وغالانت".
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وقال عبر منصة "أكس" اليوم :"يجب أن يطمئنوا، وأن يمدوا لهذا التاريخ المشرف، ولعهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، يد التعاون والانفتاح والشراكة والنظرة إلى المستقبل، لترجمة #خطاب_ القسم، وتشكيل حكومة إنقاذ تنتشل لبنان من جحيم جهنم وويلات الحرب الاخيرة، وتضعه على سكة التعافي والإصلاح والاعمار، والعودة إلى الحضن العربي، تحت سقف دستور_الطائف ودولته الضامنة لحقوق كل أبنائها، بعيداً عن كل المشاريع الغريبة عنها، وعن كل تجارب الماضي السوداء التي قامت على الاستقواء والالغاء والعزل، والتي بات لزاماً على الجميع أن يتعظ من دروسها، وأن يدرك أن ما حدا أكبر من بلده، كما قال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأن البوصلة يجب أن تكون لبنان أولاً والعرب أولاً، كما هي بوصلتنا بقيادة الرئيس سعد الحريري". (الوكالة الوطنية)
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