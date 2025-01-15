Advertisement

لبنان

أحمد الحريري: تاريخ نواف سلام مشرف

Lebanon 24
15-01-2025 | 16:15
A-
A+

Doc-P-1306759-638725799478843544.png
Doc-P-1306759-638725799478843544.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى الأمين العام لـ "تيار المستقبل" أحمد الحريري، أن "ليس في مسيرة الرئيس المكلف نواف_سلام الوطنية والعربية ما يجب أن يثير حفيظة البعض، بل على العكس، يجب أن يطمئنوا إلى من كان مقاوماً حقيقياً على أرض بيروت والجنوب في وجه العدو الاسرائيلي، وسفيراً شجاعاً في الدفاع عن الحق اللبناني والقضية الفلسطينية في محافل الأمم المتحدة، وقاضياً بالحق على رأس محكمة العدل الدولية التي أصدرت بإشرافه حكماً تاريخياً بإدانة نتنياهو وغالانت".
Advertisement
وقال عبر منصة "أكس" اليوم :"يجب أن يطمئنوا، وأن يمدوا لهذا التاريخ المشرف، ولعهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، يد التعاون والانفتاح والشراكة والنظرة إلى المستقبل، لترجمة #خطاب_ القسم، وتشكيل حكومة إنقاذ تنتشل لبنان من جحيم جهنم وويلات الحرب الاخيرة، وتضعه على سكة التعافي والإصلاح والاعمار، والعودة إلى الحضن العربي، تحت سقف دستور_الطائف ودولته الضامنة لحقوق كل أبنائها، بعيداً عن كل المشاريع الغريبة عنها، وعن كل تجارب الماضي السوداء التي قامت على الاستقواء والالغاء والعزل، والتي بات لزاماً على الجميع أن يتعظ من دروسها، وأن يدرك أن ما حدا أكبر من بلده، كما قال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأن البوصلة يجب أن تكون لبنان أولاً والعرب أولاً، كما هي بوصلتنا بقيادة الرئيس سعد الحريري". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-01-15
16:34 | 2025-01-15
16:26 | 2025-01-15
15:52 | 2025-01-15
15:51 | 2025-01-15
15:16 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24