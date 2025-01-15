أول تعليق من الحريري على "إتفاق غزة": مبروك

كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة "أكس": "مبروك للشعب الفلسطيني وقف آلة القتل الإسرائيلة، على أمل أن يطوي اتفاق وقف إطلاق النار الحرب التدميرية، والشكر الكبير لكل من عمل وساهم للوصول لهذا الاتفاق بدءا من مصر وقطر وصولا الى الولايات المتحدة الاميركية".

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