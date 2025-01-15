وزيرا خارجية اسبانيا والدانمارك عند ميقاتي.. رئيس الحكومة: وقف النار في غزة ينهي صفحة دموية

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وقال : ان هذا الاعلان ينهي صفحة دموية من تاريخ الشعب الفلسطيني الذي عانى الكثير جراء العدوان الاسرائيلي. وكل الامل في ان يكون وقف اطلاق النار مستداما وان تلتزم به اسرائيل، ليصار تاليا الى ايجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية واعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.وكان رئيس الحكومة عقد سلسلة لقاءات واجتماعات توزعت بين السرايا ودارته.وفي هذا الاطار استقبل مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا وعرض معه الاوضاع العامة.كما إستقبل رئيس الحكومة وزير خارجية اسبانيا والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان واسبانيا والوضع الراهن في المنطقة.وفي خلال الاجتماع نوّه الوزير الاسباني بادارة الرئيس ميقاتي شؤون البلاد طوال الفترة السابقة الصعبة، ومواجهته للتحديات العديدة التي تعرض لها لبنان، بما فيها الحرب الاخيرة.كما هنأ لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية واعادة اطلاق العجلة الدستورية في البلاد.كذلك اطلع رئيس الحكومة على المساعدات الاضافية التي ستقدمها اسبانيا للجيش ودعمها الدائم في المحافل الدولية لوجود قوات اليونيفيل في الجنوب.وزير خارجية الدانمارككما استقبل رئيس الحكومة وزير خارجية الدانمارك لارس لوك روثمان سفير الدانمارك كريستوفر فيفيك والوفد المرافق.وتم البحث في العلاقات بين البلدين والملفات المشتركة، لا سيما الدعم اللوجستي الذي تقدمه الدانمارك للجيش.وقد هنأ الوزير الدانماركي على انجاز وقف اطلاق النار وهنأ لبنان على انتخاب رئيس الجمهورية. وتمنى تشكيل حكومة جديدة قريبا.النائب الخيرواستقبل النائب احمد الخير الذي قال:"الزيارة اليوم كانت مناسبة لشكر دولة الرئيس ميقاتي على كل جهوده ودوره الكبير، خصوصاً في المرحلة السابقة جراء الفراغ في سدة الرئاسة لأكثر من سنتين وأربعة أشهر. كلنا نعرف المخاطر والمطبات والمآزق التي مر بها لبنان في هذه المرحلة ، وكيف كانت حكمة وديبلوماسية ورؤية وصبر الرئيس ميقاتي، والتي كانت صمام أمان لهذه المرحلة واستطعنا ان نكمل بمسيرة البلد.أضاف: اليوم نحن امام حقبة جديدة وخلال الاستشارات النيابية راينا، كما الرئيس ميقاتي منذ الصباح حتى الظهر، أن هناك نوعا من التوافق بدأ يتكون حول المرشح نواف سلام ، لاسيما بعد اعلان كتلتي الاشتراكي والتيار الوطني الحر تبنيه. وهنا كنا على تنسيق مستمر ودائم مع الرئيس ميقاتي،والجميع يعرف العلاقة التي تربطني بدولته وهي ليست فقط علاقة سياسية ،بل علاقة ود وأخوة مع الرئيس ميقاتي، ومن خلال التواصل معه كان رأي الرئيس ميقاتي واضحا بأننا دائما إلى جانب التوافق ، ونحن دائما ندعم موقع الرئاسة والحكومة، وندعم كل من يكلف بهذا الموقع، انطلاقا من هذا الامر كان راي الرئيس ميقاتي ان نصوّت للرئيس نواف سلام ،وكان مصرا على أن ناخذ هذا الموقف الذي رايتم ايضا نتيجته أو انعكاس نتيجته على بعض الكتل الأخرى التي صوتت بالورقة البيضاء، وهذا دليل قاطع على ان هذا كان هو توجه رئيس الحكومة أنذاك."اضاف:" انطلاقا من هذا الامر ، فان اي شخصية تكون في هذا الموقع سنكون خلفها وداعمين لها مع الرئيس ميقاتي ومع جميع رؤساء الحكومة السابقين.هذا الصرح هو لجميع اللبنانيين والمواطنين ولكن نحن نعرف ان هناك خصوصية سنية تتعلق بالقصر الحكومي وبمن يشغل هذا الموقع. انطلاقا من هذا الأمر باسمي واسم دولة الرئيس اقول اننا ستكون الى جانب الرئيس نواف سلام مسهلين وداعمين لمساره السياسي ونتمنى من كل الافرقاء في البلد ان يكونوا متعاونين ومسهلين لهذا العهد الجديد. لدينا رئيس جمهورية صاحب رؤية ونظيف الكف ولدينا رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة صاحب رؤية ايضا ونظيف الكف وهما رجلا دولة ونحن اولاد دولة ولن نكون الا داعمين له."النائب الصمدواستقبل رئيس الحكومة النائب جهاد الصمد الذي قال بعد اللقاء:"‏من لا يشكر الناس لا يشكر الله، اي ان من ليس لديه وفاء لا دين له، لذلك زيارتي اليوم هي زيارة تقدير واحترام لدولة الرئيس ميقاتي ، واهم ما يتميز به الإنسان الذي يتعاطى الشأن العام ان تكون لديه ميزة الإنصاف، لذلك اشكر دولة الرئيس ميقاتي على كل ما بذله من جهود وطنية واستثنائية في فترة الفراغ الفراغ الرئاسي والعدوان الإسرائيلي على لبنان، وهو استطاع المحافظة على ما تبقى من دولة وشرعية بامكانات متواضعة جدا."