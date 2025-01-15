حقل ألغام أمام الرئيسين عون وسلام!

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ومن بين هذه الألغام:1- تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية 1701، وصولاً الى القرار 1559!تطبيق من الجانب الإسرائيلي أولاً، لجهة انسحاب كلي من جنوب لبنان، ومن جانب حزب الله ثانياً بالانسحاب الفعلي لمقاتليه وسلاحه الى شمال الليطاني. بعدها تبدأ معركة تفسير تطبيق هذا الاتفاق شمال الليطاني، ومعركة الممر الخاص لحزب الله داخل مطار بيروت.2- تشكيل الحكومة المقبلة بين المحاصصة المذهبية وبين ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة».3- إقناع حزب الله بالتخلّي عن سلاحه. والتعاطي مع مظاهرات كبرى محتملة ضاغطة تشبه 14 آذار، في حال تمسّك حزب الله بالسلاح!4- إعادة الودائع المسروقة، والأموال المنهوبة، والثروات الوطنية المسروقة والمشاعات المحتلة.5- إعادة النازحين السوريين الى بلادهم.6- تحقيق استقلال القضاء ومحاربة الفساد.7- نزع السلاح الفلسطيني وكل سلاح متفلّت في لبنان.مع ورش عمل جديّة، تحتاج الى كفاءات «صالحة»، بينها: إعادة الحركة الاقتصادية والثقة الى الاقتصاد اللبناني والى الليرة اللبنانية. وعبور لبنان الى دولة مدنية غير طائفية وغير مذهبية، ولا مركزية...