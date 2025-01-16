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لبنان

صباح اليوم.. حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات

Lebanon 24
16-01-2025 | 00:52
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تشهد العديد من الطرقات اللبنانية حركة مرور كثيفة، صباح اليوم، الخميس.

وحسب غرفة التحكم المروري فإن الطرقات التي تشهد حركة مرور كثيفة هي:

-من خلدة باتجاه انفاق المطار 

-من الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي
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- جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام

- من الضبيه حتى نهر الموت

- من كورنيش المزرعة باتجاه مار الياس
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