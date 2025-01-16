صباح اليوم.. حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات

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وحسب غرفة التحكم المروري فإن الطرقات التي تشهد حركة مرور كثيفة هي:-من خلدة باتجاه انفاق المطار-من الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي- جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام- من الضبيه حتى نهر الموت- من كورنيش المزرعة باتجاه مار الياس