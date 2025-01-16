المعارضة تشجع الرئيس المكلف: "لتكن حكومة تصريف أعمال"

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تفيد مصادر مطلعة ان قوى المعارضة اكدت، في خلال لقاءاتها المعلنة وغير المعلنة مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، ضرورة تشكيل الحكومة وعدم الاعتذار مهما كانت العقبات.وتشير المصادر الى ان المعارضة تشجع رئيس الحكومة المكلف ايضا على اختيار شخصيات شيعية معارضة للحزب وتكنوقراط لتكون جزءاً من حكومته وعدم انتظار موافقة "الثنائي".وتعتقد المصادر أن الهدف هو تحويل هكذا حكومة الى حكومة تصريف اعمال في حال لم تحصل على الثقة من دون اي حضور لـ "الثنائي" فيها.