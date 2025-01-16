نصائح لـ "الثنائي": السير من دونكم وارد

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وبحسب مصادر مطلعة فإن نصائح عدة وصلت الى "الثنائي" بضرورة عدم التصعيد والقيام بتنازلات والتعايش مع ما حصل لان السير من دونهم في الحكومة امر وارد.وترى المصادر ان "الثنائي" ينتظر التطورات والاتصالات لكنه في الوقت نفسه لن يمرر ما حصل من خديعة بسهولة بل سيقف عندها كثيرا وسيأخذ ثمنا واضحا اذا اراد المشاركة.