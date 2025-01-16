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لبنان

نصائح لـ "الثنائي": السير من دونكم وارد

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
16-01-2025 | 01:45
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يستمر الكباش السياسي بين "الثنائي الشيعي" والمعارضة في ظل مواصلة رئيس الحكومة المكلف نواف سلام مشاوراته من اجل تأليف الحكومة. ومن الواضح ان المشاورات تحصل على "الحامي".

وبحسب مصادر مطلعة فإن نصائح عدة وصلت الى "الثنائي" بضرورة عدم التصعيد والقيام بتنازلات والتعايش مع ما حصل لان السير من دونهم في الحكومة امر وارد.
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وترى المصادر ان "الثنائي" ينتظر التطورات والاتصالات لكنه في الوقت نفسه لن يمرر ما حصل من خديعة بسهولة بل سيقف عندها كثيرا وسيأخذ ثمنا واضحا اذا اراد المشاركة.
 
المصدر: خاص لبنان24

لبنان

خاص

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