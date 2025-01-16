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لبنان

كتل زادت عدد نوابها وهذا هو الهدف

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
16-01-2025 | 02:15
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عمد بعض الكتل النيابيّة التي تتألف من أقلّ من 5 نواب، إلى ضمّ نائب إليها خلال إجراء الإستشارات النيابيّة غير المُلزمة في البرلمان.

وتأتي هذه الخطوة بعد الحديث عن  أنّ كلّ كتلة مُؤلفة من 4 أو 5 نواب ستكون ممثلة بوزير في الحكومة الجديدة، ما يُشير إلى رغبتها في أنّ تكون جزءاً من الحكومة الذي يعمل الرئيس نواف سلام على تشكيلها.
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أما الكتل التي تتألف من أقلّ من 3 نواب، فتطالب بالمُشاركة في الحكومة من باب تمثيل كافة الطوائف والأقليّات.
 
المصدر: خاص لبنان24

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