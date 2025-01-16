كتل زادت عدد نوابها وهذا هو الهدف

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وتأتي هذه الخطوة بعد الحديث عن أنّ كلّ كتلة مُؤلفة من 4 أو 5 نواب ستكون ممثلة بوزير في الحكومة الجديدة، ما يُشير إلى رغبتها في أنّ تكون جزءاً من الحكومة الذي يعمل الرئيس نواف سلام على تشكيلها.أما الكتل التي تتألف من أقلّ من 3 نواب، فتطالب بالمُشاركة في الحكومة من باب تمثيل كافة الطوائف والأقليّات.