مطلوبون خطيرون في قبضة المخابرات.. هذه التهم موجّه إليهم

تمكنت دورية من فرع مخابرات الشمال في الجيش من توقيف عدد من أخطر المطلوبين في محلة الحصنية، حسب مندوبة "لبنان24".



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وحسب المعلومات، تم اقتيادهم إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. والموقوفون هم: "و.ح"، "ع.ح"، و"م.ع"، حيث تورطوا في أعمال السرقة، تجارة الأسلحة، وفرض الخوات.وحسب المعلومات، تم اقتيادهم إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.