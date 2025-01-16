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لبنان

مطلوبون خطيرون في قبضة المخابرات.. هذه التهم موجّه إليهم

Lebanon 24
16-01-2025 | 01:50
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تمكنت دورية من فرع مخابرات الشمال في الجيش من توقيف عدد من أخطر المطلوبين في محلة الحصنية، حسب مندوبة "لبنان24".
 
والموقوفون هم: "و.ح"، "ع.ح"، و"م.ع"، حيث تورطوا في أعمال السرقة، تجارة الأسلحة، وفرض الخوات.
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وحسب المعلومات، تم اقتيادهم إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
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