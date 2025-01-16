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لبنان

التيار: نرحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
16-01-2025 | 02:09
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أصدر التيار الوطني الحر البيان الآتي:

"يرحب التيار الوطني الحر بالإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة ما يؤدي إلى وقف نزيف الدم المتواصل منذ سنة وثلاثة أشهر بفعل آلة القتل الإسرائيلية.
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لقد دفع أهل غزّة غاليًا ثمن جرائم العدوان الاسرائيلي واثبتوا قدرة عالية على الصمود، والمهم الآن هو استدامة وقف اطلاق النار والتزام اسرائيل به، إلى أن يتم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة والعيش بسلام وكرامة مع محيطه في اطار حل نهائي يعطي الفلسطينيين حقوقهم المشروعة".
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