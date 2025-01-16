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لبنان

مخزومي: قلوبنا مع الشعب الفلسطيني وأملنا في بناء مستقبل واعد له

Lebanon 24
16-01-2025 | 02:24
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كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "أبارك للشعب الفلسطيني الذي صمد ببطولة رغم الخسائر والآلام، التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد حرب مدمرة تعرض لها لأكثر من عام وراح ضحيتها عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين. إنها مرحلة جديدة نتمنى أن تأتي للشعب الفلسطيني المناضل الحبيب، بالسلام وبولادة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن تضع حداً نهائياً للمجازر الإسرائيلية. وأرحب بالجهود الحثيثة والمشكورة التي بذلتها كل من الولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر خلال رحلة شاقة من المفاوضات. قلوبنا مع الشعب الفلسطيني، والأمل في بناء مستقبل واعد لهذا الشعب الذي حان الوقت لإنهاء محنته".
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