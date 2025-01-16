رئيس الجمهورية تلقى دعوة لزيارة قطر

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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح اليوم في قصر بعبدا، السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي هنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية، وسلم الرئيس عون رسالة من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كرر فيها تهنئته بانتخابه، متمنيا ان "يشهد عهده مرحلة جديدة يسودها الامن والاستقرار والازدهار"، ووجه اليه دعوة لزيارة قطر.ومما جاء في رسالة الشيخ تميم: "أود ان اكرر لكم التهاني بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية اللبنانية الشقيقة متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والعافية والتوفيق، وآملاً ان يشهد عهدكم مرحلة جديدة يسودها الامن والاستقرار والازدهار في بلدكم.كما يسرني ان أوجه الدعوة لفخامتكم لزيارة بلدكم الثاني قطر في موعد يتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية، لتتيحوا لنا الفرصة للقائكم والترحيب بكم في الدوحة، وتبادل وجهات النظر معكم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بدعم وتعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين بلدينا في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبينا".تصريح السفير القطريوبعد اللقاء، صرح السفير القطري بالآتي: "احب ان ابارك لفخامة الرئيس جوزاف عون واليوم قدمت له رسالة من سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يدعوه فيها للقيام بزيارة رسمية الى دولة قطر. كذلك اكدت ان قطر مستمرة في دعم الجيش اللبناني في العام 2025 ونحن لطالما كنا السباقين في دعم لبنان في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية".