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لبنان

وزارة الخارجية رحّبت بإعلان وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
16-01-2025 | 02:50
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رحبت وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانيّة بإعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، مشددة على ضرورة تثبيت هذا الاتفاق، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانيّة اللازمة إلى القطاع بشكل فوري.
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وأكّدت الوزارة دعمها للشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه المشروعة كاملة، معتبرة هذا الاتفاق خطوة هامّة نحو تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بعد أن تخطى العدوان الإسرائيلي على غزة ١٥ شهراً، مما أدى إلى كارثة إنسانيّة غير مسبوقة في القطاع.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن يُتوّج هذا الاتفاق بجهود دوليّة إضافيّة وفاعلة للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضيّة الفلسطينيّة، استنادًا إلى مبادرة السلام العربيّة الصادرة عن قمة بيروت عام ٢٠٠٢،  وحلّ الدولتيْن بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.
 
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