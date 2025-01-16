جميل السيّد: البلد مركّب بطريقة خاصة ويجب أن تتمثل كل طائفة بأفاضلها

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أشار النائب جميل السيد، إلى أن "3 محطات رئيسية سبقت تكليف سلام أولها اتفاق وقف اطلاق النار في الجنوب الذي لم يطبّق، فبتنا نشكّل حكومة تحت النار وننتخب رئيساً تحت النار".أضاف السيد من مجلس النواب عقب لقائه رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام في اليوم الثاني للإستشارات النيابية :" اتفاق وقف إطلاق النار هو استمرار لخطف الناس والاغتيالات لسبب بسيط أنّه لم يتم وضع مراحل الانسحاب وانتشار الجيش".وقال:" اليوم إسرائيل تحاول إلغاء المقاومة في الجنوب وداخليا أميركا تحاول إلغاء أحد الفرق السياسية".استطرد:" طلبت من الرئيس المكلف معالجة الواقع الحالي في لبنان وقلت له أنّ المواطنين يعولون على المرحلة الجديدة"، مضيفا:" طلبت من الرئيس المكلف أن لا يجعل الامن والقضاء تحت سيطرة أي فريق".واعتبر أن البلد مركّب بطريقة خاصة ويجب أن تتمثل كل طائفة بأفاضلها.