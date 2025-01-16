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لبنان

جان طالوزيان: طلبت الاستعجال بتشكيل الحكومة

Lebanon 24
16-01-2025 | 03:45
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أكّد النائب جان طالوزيان أنه بات واضحاً "أننا امام مرحلة جديدة في لبنان، وطلبت الاستعجال بتشكيل الحكومة".

وأمل طالوزيان من مجلس النواب في اليوم الثاني للإستشارات النيابية بعد لقائه الرئيس المكلّف نواف سلام أن تكون مقدمة الدستور مقدمة لانهاء مرحلة الانهيار والانتقال للمرحلة الجديدة.
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وأضاف: "علينا أن نثبت للمجتمع الدولي أنّنا راشدون سياسيًّا وقادرون على حلّ خلافاتنا من دون مساعدة أحد ويجب العمل كي لا نُفرمل إنطلاقة العهد ولبنان بحاجة إلى كلّ أبنائه".
 
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