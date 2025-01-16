جان طالوزيان: طلبت الاستعجال بتشكيل الحكومة

أكّد النائب جان طالوزيان أنه بات واضحاً "أننا امام مرحلة جديدة في لبنان، وطلبت الاستعجال بتشكيل الحكومة".



وأمل طالوزيان من مجلس النواب في اليوم الثاني للإستشارات النيابية بعد لقائه الرئيس المكلّف نواف سلام أن تكون مقدمة الدستور مقدمة لانهاء مرحلة الانهيار والانتقال للمرحلة الجديدة.

Advertisement