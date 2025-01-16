دريان: لبنان يحتاج إلى نزاهته ودوره الوطني

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أجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالا هاتفيا بالرئيس المكلف تأليف الحكومة القاضي نواف سلام مباركا تسميته لتأليف الحكومة، وأكد أن "دار الفتوى تدعم وتؤيد خيار النواب لتسمية القاضي سلام الذي يعول عليه الآمال وتطلعات اللبنانيين لبناء دولة القانون والمؤسسات في الحقوق والواجبات وإيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها المواطن وضرورة إعادة الثقة والتعاون مع الأشقاء العرب والأصدقاء".واثنى المفتي دريان على "مسيرة القاضي سلام العلمية والقضائية والديبلوماسية ونزاهته وشفافيته ودوره الوطني الذي يحتاجه لبنان في هذا الوقت العصيب".وشكر الرئيس المكلف القاضي سلام الشيخ دريان على "عاطفته النبيلة ودعمه لمسيرة الإصلاح والنهوض بلبنان وشعبه، ليعود لبنان واحة سلام وامن واستقرار للبنانيين ولكل الأشقاء والأصدقاء، مؤكدا "أهمية دور دار الفتوى الإسلامي والوطني وما تمثله في ضمير وعقول اللبنانيين والعرب كبقية المراجع الدينية الحريصة على لبنان ورسالته الحضارية في هذا الشرق العربي الأصيل".