Advertisement

لبنان

بعثة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتقويم وضع القطاع المصرفي وإعادة هيكلته

Lebanon 24
16-01-2025 | 03:53
A-
A+
Doc-P-1306958-638726216954599512.jpg
Doc-P-1306958-638726216954599512.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت جمعية المودعين الفرنسيين - اللبنانيين (ADFL)، في بيان، ان "بعثة من الاتحاد الأوروبي تقوم حاليا بزيارة إلى بيروت لتقويم وضع القطاع المصرفي اللبناني وتحديد نهج الإتحاد الأوروبي في ما يتعلق بإعادة هيكلته".
Advertisement

واشارت الى ان "الإتحاد الأوروبي يستند إلى خبرة كبيرة في إدارة الأزمات المصرفية، وخصوصا بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008، مما يجعله قادرا على تقديم دعم قيم في هذه المرحلة الحرجة. وفي هذا الإطار، عقد اجتماع يوم الإثنين الماضي في مقر بعثة الإتحاد الأوروبي في بيروت، بهدف إتاحة الفرصة لجمعية المودعين الفرنسيين - اللبنانيين للتعبير عن وجهة نظرها بشكل خاص وإلى جانب المودعين بشكل عام، بشأن القضايا المتعلقة بالأزمة المصرفية. حضر الاجتماع كل من نائب رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن Thibaut Moyer، المعروف بخبرته في إدارة الأزمات المصرفية على مستوى الاتحاد الأوروبي، رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان Cyril Dewaleyne والملحق الاقتصادي Abdel Bitat، رئيس جمعية المودعين الفرنسيين - اللبنانيين ريشار فرعون، خبير مالي ومصرفي نيكولا شيخاني، صحافي اقتصادي جوزيف خوري".

وأعلنت ان المناقشات تمحورت  حول الدور الحاسم للإتحاد الأوروبي في إسترجاع أموال المودعين المحتجزة في المصارف اللبنانية، اهمية التزام الإتحاد الأوروبي بدعم الإصلاحات اللازمة لإعادة إنعاش القطاع المالي اللبناني وضرورة حماية حقوق المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة، على ان يتم عقد إجتماعات إضافية لمتابعة هذه المناقشات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:59 | 2025-01-16
06:00 | 2025-01-16
05:58 | 2025-01-16
05:56 | 2025-01-16
05:45 | 2025-01-16
05:44 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24