بعثة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتقويم وضع القطاع المصرفي وإعادة هيكلته

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أعلنت جمعية المودعين الفرنسيين - اللبنانيين (ADFL)، في بيان، ان "بعثة من الاتحاد الأوروبي تقوم حاليا بزيارة إلى بيروت لتقويم وضع القطاع المصرفي اللبناني وتحديد نهج الإتحاد الأوروبي في ما يتعلق بإعادة هيكلته".واشارت الى ان "الإتحاد الأوروبي يستند إلى خبرة كبيرة في إدارة الأزمات المصرفية، وخصوصا بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008، مما يجعله قادرا على تقديم دعم قيم في هذه المرحلة الحرجة. وفي هذا الإطار، عقد اجتماع يوم الإثنين الماضي في مقر بعثة الإتحاد الأوروبي في بيروت، بهدف إتاحة الفرصة لجمعية المودعين الفرنسيين - اللبنانيين للتعبير عن وجهة نظرها بشكل خاص وإلى جانب المودعين بشكل عام، بشأن القضايا المتعلقة بالأزمة المصرفية. حضر الاجتماع كل من نائب رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن Thibaut Moyer، المعروف بخبرته في إدارة الأزمات المصرفية على مستوى الاتحاد الأوروبي، رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان Cyril Dewaleyne والملحق الاقتصادي Abdel Bitat، رئيس جمعية المودعين الفرنسيين - اللبنانيين ريشار فرعون، خبير مالي ومصرفي نيكولا شيخاني، صحافي اقتصادي جوزيف خوري".وأعلنت ان المناقشات تمحورت حول الدور الحاسم للإتحاد الأوروبي في إسترجاع أموال المودعين المحتجزة في المصارف اللبنانية، اهمية التزام الإتحاد الأوروبي بدعم الإصلاحات اللازمة لإعادة إنعاش القطاع المالي اللبناني وضرورة حماية حقوق المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة، على ان يتم عقد إجتماعات إضافية لمتابعة هذه المناقشات".