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الصفدي في بيروت

Lebanon 24
16-01-2025 | 04:03
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وصل رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني ايمن الصفدي الى مطار رفيق الحريري الدولي، وقد استقبله في المطار سفير المملكة الأردنية الهاشمية وليد الحداد ومدير المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية  أسامة خشاب.
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