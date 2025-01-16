الصفدي في بيروت

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وصل رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني ايمن الصفدي الى مطار رفيق الحريري الدولي، وقد استقبله في المطار سفير المملكة الأردنية الهاشمية وليد الحداد ومدير المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية أسامة خشاب.