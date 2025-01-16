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لبنان

توقيع مذكرة تفاهم بين الصليب الأحمر والجيش

Lebanon 24
16-01-2025 | 04:07
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وقع الصليب الأحمر اللبناني والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للجيش مذكرة تفاهم تهدف وفق بيان عن الصليب الأحمر اللبناني" الى تعزيز الأنشطة الوطنية المتعلقة بالتوعية على مخاطر الألغام ومساعدة ضحايا الألغام ومخلفات الحروب كما وتخفيف تأثيرات الأجسام المتفجرة على الأشخاص والعائلات من النواحي الجسدية والمادية والاجتماعية والنفسية، وتحفيز التوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية ومساعدة ضحايا الألغام وكذلك تنظيم دورات تدريبية متبادلة والمساعدة في طرح موضوع التلوث بالأجسام المتفجرة ومدى تأثيرها في لبنان مع الجهات المانحة وتعزيز العمل المشترك بين الفريقين دوليا ومحليا"، وذلك في المركز الرئيسي للصليب الأحمر اللبناني في سبيرز.
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وقد وقع العقد  كل من الامين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانه، ورئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للجيش اللبناني العميد الركن جهاد البشعلاني ، بحضور المسؤول عن ملف التوعية في الجيش اللبناني المقدم علي مكي، ومن الصليب الأحمر اللبناني مدير وحدة الحد من مخاطر الكوارث قاسم شعلان، ومدير مشروع الحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة دوري نخلة.
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