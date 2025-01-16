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لبنان

حملة أمنية في طرابلس.. إزالة التعديات في الزاهرية

Lebanon 24
16-01-2025 | 04:26
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نفذت قوى الأمن الداخلي وشرطة بلدية طرابلس حملة واسعة لإزالة المخالفات والتعديات في منطقة الزاهرية، حسب مندوبة "لبنان24". 

وتشمل الحملة إزالة البسطات العشوائية، الأكشاك غير المرخصة والعوائق التي تعيق حركة المرور وتشوه المظهر العام.
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تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة البلدية لإعادة النظام إلى الشوارع وتنظيم المنطقة.
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