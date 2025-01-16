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لبنان

موظفو "تاتش" و"ألفا" لوّحوا بالتصعيد

Lebanon 24
16-01-2025 | 04:42
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رفضت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغِّلة للقطاع الخليوي في لبنان، في بيان، "الضغوط التي تمارسها وزارة الاتصالات على إدارة كل من شركتي تاتش وألفا لتمرير توظيفات جديدة وترقيات تعتمِد على المحسوبية والإستنسابية، منتقدة قضم حقوق مالية مستحِقة للموظفين والتمييز الذي يمارسه وزير الوصاية بين الموظفين وفقا للإنتماء السياسي وحرمان ما تبقى منهم من حقوقهم، ملوّحة بخطوات تصعيدية".
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وهنأت رئيس الحكومة المكلَّف نوّاف سلام ب"تسميتِهِ رئيسا مكلَّفا لتشكيل الحكومة الجديدة في العهد الجديد، و نقدِّم له صادق التمنيَّات بالتوفيق والنجاح".
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