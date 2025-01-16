عبدالصمد: يجب على الحكومة أن تكون "اكسترا برلمانية"

قال النائب جهاد الصمد بعد لقائه الرئيس المكلّف نواف سلام أنه يجب على الحكومة أن تكون "اكسترا برلمانية" من 14 وزيرا تعمل على دحر العدو من الجنوب والانطلاق بعملية إعادة الاعمار.

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وأكد ضرورة وضع معيار الكفاءة في التعيينات الإدارية في الدولة والتشكيلات القضائية.