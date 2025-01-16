ميشال الضاهر: نريد حكومة وحدة وطنيّة

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قال النائب ميشال ضاهر من مجلس النواب بعد لقائه الرئيس المكلّف نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: "طلبنا واحد وهو بناء الدولة ومواقفي ليست مستجدة".وأكد أن الموضوع الاهم هو استعادة الودائع، داعياً لحكومة وطنية مؤلفة من كفاءات ولفصل النيابة عن الوزارة.وناشد الرئيس نبيه برّي بقلب مفتوح قائلاً: "نريد حكومة وحدة وطنيّة وليس هناك رابح أو خاسر إنّما الوطن هو الرابح الأكبر ولـ"الخلاص بدنا إخلاص".