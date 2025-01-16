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لبنان

طقس متقلب نسبيا يسيطر على لبنان... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-01-2025 | 05:01
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الداخلية فترة قبل الظهر، على ان يستقر تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية على الساحل ، حتى بعد ظهر يوم غد الجمعة حيث يعود الى الاستقرار. 

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19  في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  

غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة ، تهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من الظهر.

الجمعة:  

غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الداخلية فترة قبل الظهر، على ان يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.

السبت:  

صاف إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة، ورياح ناشطة أحيانا.

الأحد:  

قليل الغيوم اجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 20 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 12 درجة ، في الداخل من 4 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع:  متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60 و 80%.

-حال البحر:   منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  19 درجة.

-الضغط الجوي:  768  ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:   6,42

-ساعة غروب الشمس:   16,54
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