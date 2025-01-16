اللبنانية الأولى استقبلت منى الهراوي في زيارة تهنئة

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استقبلت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في قصر بعبدا، السيدة منى الهراوي التي قدمت لها التهاني لمناسبة انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية. وتم خلال اللقاء تداول الأوضاع العامة في البلاد . وشكرت السيدة عون، للهراوي تهنئتها.