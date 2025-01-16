الرئيس عون: إسرائيل عودتنا على التملص من التزاماتها والتنكر للقرارات الدولية

رحب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالتوصل الى اتفاق بشأن غزة، وقال: "يؤمل ان يؤدي الى نهاية الواقع المأسوي في القطاع".

وتابع قائلاً: "الالتزام الجدي من قبل إسرائيل يحتاج الى متابعة فهي عودتنا على التملص من التزاماتها والتنكر للقرارات الدولية".