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لبنان

الرئيس عون: إسرائيل عودتنا على التملص من التزاماتها والتنكر للقرارات الدولية

Lebanon 24
16-01-2025 | 05:03
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رحب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالتوصل الى اتفاق بشأن غزة، وقال: "يؤمل ان يؤدي الى نهاية الواقع المأسوي في القطاع". 
 
وتابع قائلاً: "الالتزام الجدي من قبل إسرائيل يحتاج الى متابعة فهي عودتنا على التملص من التزاماتها والتنكر للقرارات الدولية". 
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